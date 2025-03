Lollapalooza 2025: último dia teve pop irresistível de Justin Timberlake e clima indie

Quem foi ao Lollapalooza Brasil neste domingo, 30, pôde aproveitar o dia sem grandes desafios. Se a sexta, 28, foi marcada por chuva e ameaças de raios, o último dia do evento não viu uma gota cair no gramado do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

O tempo permaneceu ameno - e até esfriou pela noite. O público não sofreu tanto com a lama tradicional - quando chove - do festival, que se concentrou em pequenos pontos de resquícios dos demais dias.

No ano mais pop do Lollapalooza, pode-se dizer que o domingo foi o dia mais indie. O line-up foi dedicado a atrações mais alternativas, como a banda alemã Parcels e o duo argentino Ca7riel & Paco Amoroso.

A banda norte-americana Foster The People levou o Lolla "raiz" para o Palco Budweiser antes da atração principal do dia, Justin Timberlake. Escolheram fazer um show confortável e enfrentaram um público morno que esperava o astro.

Timberlake fez uma entrada triunfal em um show que não foi transmitido no Multishow. A sequência inicial de Mirrors e Cry Me a River deu a prévia do roteiro perfeito e o fez ficar entre os melhores espetáculos da edição.