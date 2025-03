Lollapalooza 2025: segundo dia é mercado por diferentes gerações de fãs

Quem foi ao segundo dia de Lollapalooza 2025 encontrou um clima completamente diferente da sexta-feira (28). Seja no line-up ou no público presente, a energia de sábado (29) lembrou uma das principais características do festival: a diversidade musical. Se no dia anterior a geração Z dominou o evento por conta da apresentação da cantora Olivia Rodrigo, os canadenses Shawn Mendes e Alanis Morissette levaram uma legião de apaixonados ao Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da Capital.

Os headliners da noite foram responsáveis por tornar o público mais velho e mais diverso que no dia anterior. Além disso, os cantores, experientes em festivais, e também em apresentações no Brasil, fizeram shows marcantes e envolventes e mostraram porque eram as principais atrações do dia.

No palco Samsung Galaxy, um mar gente, a se perder de vista, disputava um espaço na lama para tentar acompanhar o show de Alanis. A estreia da artista no Lollapalooza Brasil não poderia ter sido melhor, apesar de tímida em alguns momentos, a cantora conseguiu envolver o público mesmo com as músicas mais recentes e menos conhecidas. Mas foram com os hits, como ‘Ironic’, ‘You Oughta Know’, ‘Uninvited’ e ‘Thank U’, que o coro da plateia arrepiou.

Shawn Mendes foi o último a se apresentar no dia e confirmou o título de ícone pop. Meses após seu show no Rock in Rio, o canadense repetiu o concerto de sucesso que apresentou por lá e exibiu carisma, potência vocal e uma setlist cheia de sucessos.

Além de apresentar as esperadas canções ‘Holding Me Back’, ‘Treat You Better’ e ‘Mercy’, entre músicas do seu álbum ‘Shawn’, lançado em 2024, o artista fez questão de demonstrar no palco todo seu amor pelo País.

Músicos brasileiros com tambores, guitarra e pandeiro, deram percussão de samba para a música ‘Youth’, parceria de Shawn com o cantor Khalid. Assim como no Rock in Rio, o pop star repetiu a versão de ‘Mas que Nada’, de Sérgio Mendes, e terminou seu show abraçado à bandeira brasileira. Fogos de artifício e interações com os fãs fora do palco também elevaram a apresentação.

As boas apresentações não ficaram apenas com os principais da noite. No mesmo horário do show do Shawn Mendes, o cantor Teddy Swims se apresentava no palco Mike’s Ice. Com seu vozeirão potente, o dono do hit ‘Lose Control’, que encerrou o show, tentou conquistar o público durante o concerto com instrumentos poderosos.

Virais no Tiktok

Mais cedo foi a vez da cantora e dançarina Tate McRae. A artista, que também é canadense, apostou em uma estrutura básica do pop: músicas animadas, muita dança e vocais mais contidos. Apaixonada pelo pop dos anos 2000, a artista se inspira em Britney Spears e encontrou um público engajado, com camisetas da cantora, no Lollapalooza Brasil.

“Esperei minha vida inteira para cantar no Brasil, ouvi dizer que vocês são muito barulhentos”, disse a cantora durante apresentação do novo single ‘Sports car’. Foi na música viral ‘Greedy’ que a plateia foi à loucura.

Outro nome que ganhou destaque no cenário musical através de uma música (‘Beautiful Things’) viral no Tiktok foi o norte-americano Benson Boone. Com vocais poderosos, o artista quis provar ao público que não é um músico de apenas um sucesso.

Para isso, Boone investiu em um figurino nas cores da bandeira brasileira, cravado com pedrarias, deu suas características piruetas durante as músicas, brincou com as notas altas e apostou nos melismas.

Apesar dos bons vocais, ficou claro que o músico ainda está tentando encontrar seu estilo.