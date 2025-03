Carro colide com portão de estabelecimento em São Bernardo

Um veículo colidiu contra o portão de um estabelecimento na manhã deste domingo (30), na Estrada Marco Polo, na altura do número 35, em São Bernardo do Campo. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o condutor do veículo foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência pelo SAMU.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, autolesão e dano no 3º Distrito Policial da cidade.