Palmeiras, Corinthians e Santos entram em campo neste domingo

Após a derrota para o Corinthians na Neo Química Arena, na final do Paulistão 2025, na última quinta-feira (27), o Verdão estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (30) contra o Botafogo, às 16h. O jogo será transmitido no Premiere e na TV Globo. O Santos, que segue sem Neymar, viaja para São Januário e enfrenta o Vasco da Gama a partir das 16h30. A partida será transmitida na Record e no Premiere 2. O Corinthians, animado após o título no Paulista, entra em campo contra o Bahia, às 20h, com mando do adversário. O jogo será transmitido no Premiere e no SporTV.