Ivete Sangalo e Iza se apresentam gratuitamente em show

Nos dias 12 e 13 de abril, acontecerá o Festival TIM Music no Parque do Ibirapuera, com os shows das cantoras Ivete Sangalo e Iza. As cantoras vão dividir o palco no segundo dia do evento, que terá o line-up divulgado em breve. Anteriormente, elas já fizeram um dueto no show da Iza no Rock in Rio. Criado em 2022 no Rio de Janeiro, o evento é gratuito e já passou por São Luís e Goiânia.