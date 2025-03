Defesa do Meio Ambiente autua indivíduo e apreende tarrafas em São Bernardo

Desde a tarde da última sexta-feira (28/3), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Guarda Civil Municipal Ambiental fazem operação conjunta em defesa do Meio Ambiente.

A primeira ação aconteceu na mata no entorno da Represa Billings, que no último dia 27 de março completou 100 anos. O objetivo da atividade é coibir a pesca ilegal, o tráfico de animais silvestres e a extração ilegal de palmito. "Nesta primeira ação em conjunto, nossa equipe que adentrou a mata encontrou seis pontos de caça, que foram desmobilizados, já nossa equipe de barco apreendeu três tarrafas, um estingue e duas facas. Também autuamos um indivíduo por entrar com tarrafa em área Parque Estadual", declarou o Supervisor Martins da Guarda Ambiental.

A Operação Conjunta em Defesa do Meio Ambiente ficará vigente pelos próximos 60 dias. "Toda a semana, em dia alternados, vamos repetir a ação em pontos diferentes no entorno da Billings, do Parque Estadual Caminho do Mar e também no pós balsa, garantindo a proteção do manancial e coibindo práticas ilegais", corroborou Amador, Supervisor da Inspetoria de Operações e Patrulhamento Especializado da GCM, a IOPE.