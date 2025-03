Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam gravidez do primeiro filho

A família vai aumentar! Neste domingo, dia 30, Thiaguinho e Carol Peixinho compartilharam uma ótima notícia com os seguidores. Através das redes sociais, o casal anunciou que está esperando o seu primeiro filho.

A influenciadora publicou em seu perfil no Instagram um álbum com um ensaio de fotos repleto de registros em que surge exibindo a barriga. Nos cliques, ela e o cantor surgem completamente radiantes e em momentos carinhosos. Carol até aparece segurando imagens do ultrassom do bebê.

Na legenda, Thiaguinho e Carol falaram sobre como eles estão tomados de felicidade em saber que se tornarão papais:

Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos três!!! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!