Motorista bate em ônibus e foge em Ribeirão Pires

Um veículo modelo Fiat Strada colidiu com um ônibus na madrugada deste sábado (29), em Ribeirão Pires. O acidente ocorreu na Estrada de Sapopemba. Segundo as informações apuradas, o condutor bateu frontalmente no ônibus e, em seguida, fugiu do local. Ambos os veículos foram apreendidos para a realização de perícia.

A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade como fuga do local do acidente, colisão e embriaguez ao volante.