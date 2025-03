Lollapalooza 2025: veja programação e horários dos shows deste domingo (30)

O Lollapalooza encerra sua 12ª edição neste domingo (30) com show de Justin Timberlake. O artista, que proibiu transmissão ao vivo na TV de sua apresentação, estará no palco principal do evento, onde também passam Foster The People, Terno Rei, e vários outros cantores. Veja a programação completa do último dia de festival!

Embora Timberlake não tenha liberado que o público de casa assista seu show, o público pode acompanhar os demais artistas que passarão pelos palcos do Lolla. A partir das 14h30, o evento é transmitido pelo Multishow, BIS ou Globoplay.

Horários dos shows no Lollapalooza neste domingo (30)

Palco Budweiser

12h40 - 13h30 - Sofia Freire

14h30 - 15h30 - Terno Rei

16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka

18h50 - 19h50 - Foster The People

21h30 - 23h - Justin Timberlake

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h40 - Giovanna Moraes

13h30 - 14h25 - Clube Dezenove

15h35 - 16h35 - Neil Frances

17h45 - 18h45 - Parcels

19h55 - 21h25 - Tool

Palco Mikes Ice

12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara

14h30 - 15h30 - Marina Peralta

16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso

18h50 - 19h50 - Bush

21h30 - 22h30 - Sepultura

Palco Perrys by Fiat

12h - 12h45 - Nana Kohat

13h - 13h45 - Due

14h - 15h - Agazero

15h15 - 16h15 - Any Mello

16h30 - 17h30 - Ruback

17h45 - 18h45 - Ashibah

19h15 - 20h15 - Barry Cant Swim

20h30 - 21h30 - Blond:ish

21h45 - 22h45 - Charlotte De Witte