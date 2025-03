Filho de Marcelo dá assistência de letra em apenas cinco minutos pelo juvenil do Real Madrid

Quatro dias depois de dar uma assistência de letra pela equipe sub-17 da Espanha, Enzo Alves, filho do ex-jogador da seleção brasileira Marcelo, repetiu a dose: com apenas 15 anos e jogando pelo time sub-15 do Real Madrid, ele acertou o mesmo movimento e serviu Liberto Navascues, que marcou o gol da vitória no "mini dérbi" contra o Atlético de Madrid deste domingo.

O jovem centroavante vive uma crescente na Europa e, a cada jogo, criam-se mais expectativas em seu futebol. De contrato renovado com o clube merengue, ele é uma "máquina" de fazer gols desde as primeiras categorias do futebol. No sub-10, marcou 49 vezes em 46 partidas; no sub-13, foram 56 em 54 e, no sub-15, 32 em 14. Não à toa, já está jogando nas divisões superiores mesmo sendo muito novo.

Apesar de compor o elenco sub-17 da Espanha, as portas da seleção brasileira não estão fechadas para Enzo Alves, que tem dupla nacionalidade. Ele pode escolher qual país defender até os 21 anos, desde que, por exemplo, não atue pelo conjunto espanhol em competições continentais ou mundiais antes desse limite de idade. O próximo compromisso desse tipo será a Copa do Mundo de 2026, mas é muito improvável que ele seja convocado com os 16 anos que terá.

O filho de Marcelo, no entanto, está sendo lapidado desde muito cedo na Espanha, tendo sido parte também de outras categorias de base do país. Na seleção sub-17, ainda não é titular e tem três jogos até o momento: contra Noruega, quando atuou por 16 minutos; contra a Alemanha, quando jogou cinco; e na partida contra a Áustria, quando deu a primeira assistência de letra, jogando por 29 minutos.

O jogo seguinte do Real Madrid Juvenil A, como é chamado o esquadrão sub-19 do clube, e que Enzo Alves faz parte, será no próximo domingo, dia 6 de abril, contra o Getafe Juvenil A. A vitória sobre o Atlético de Madrid Juvenil A colocou a equipe na liderança do Grupo 5 da División Honor Juvenil, a principal categoria juvenil da Espanha.