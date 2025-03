Academia de Letras da Grande São Paulo recebe inscrições

A Academia de Letras da Grande São Paulo (ALGRASP) está com inscrições abertas para o Concurso de Poesia Mário Dal’Mas. Destinado a autores não profissionais de qualquer local do país, o objetivo é estimular a criatividade e o interesse literário de estudantes e escritores amadores. O autor selecionado terá a publicação da sua poesia em uma antologia.

As inscrições são gratuitas e vão até 30 de abril ou até atingir 250 candidatos. Para participar, é preciso ser maior de 16 anos e encaminhar uma poesia original e inédita para o email: academiadeletrassp@gmail.com, com os dados pessoais, ou enviar o documento para a Academia de Letras da Grande São Paulo, lozalizada na Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255 – 1º andar, bairro Santa Paula, São Caetano.

O tema é livre. O trabalho, de autoria própria, não pode ter sido publicado em livros ou coletâneas. A formatação da obra deverá ser em português (conforme novo acordo ortográfico), em até duas laudas (tamanho A4), digitada em fonte Times New Roman, corpo 12, com espaço 1,5 entre linhas. Cada autor pode cadastrar uma poesia.

Serão classificadas 150 poesias e premiadas as 20 primeiras colocadas, que irão compor a antologia. A divulgação dos resultados, com os nomes dos vencedores, será feita em até 60 dias a partir de 30 de junho. A premiação será realizada em Sessão Solene da Academia, até 90 dias após a divulgação dos resultados. Confira o regulamento completo e acompanhe as etapas do concurso pelo site: algrasp.com.br.

A Academia de Letras da Grande São Paulo é uma instituição cultural inaugurada em 11 de agosto de 1981. Sediada em São Caetano, o objetivo é o cultivo da língua e da literatura nacional.