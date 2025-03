Messi retorna após lesão e marca o gol da vitória do Inter Miami

Ausente nas vitórias da Argentina sobre Uruguai e Brasil, na última Data Fifa, por causa de lesão, Lionel Messi voltou a campo na noite de sábado, pelo Inter Miami, e marcou o gol da vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Philadelphia Union, pela Major League Soccer (MLS), o campeonato nacional dos Estados Unidos.

O resultado levou o conjunto da Flórida ao primeiro lugar da Conferência Leste da competição, com 13 pontos, superando o próprio Philadelphia, que caiu a vice-liderança - o Inter Miami soma quatro vitórias e um empate e tem uma partida a menos que as demais equipes. Com a mesma pontuação, o canadense Vancouver Whitecaps lidera a Conferência Oeste.

O craque argentino, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, estava afastado dos gramados havia duas semanas em decorrência de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, que o fez perder as partidas das Eliminatórias que classificaram sua seleção para a Copa do Mundo de 2026.

Messi foi acionado pelo técnico Javier Mascherano no início do segundo tempo, aos 10 minutos, e marcou seu gol menos de dois minutos depois de entrar. O atacante argentino recebeu um passe do uruguaio Luis Suárez no lado direito da área, fez uma jogada rápida e chutou de pé direito, passando por dois defensores e indo para o gol. O tento deu ao Inter Miami a vantagem de 2 a 0 no placar.

Robert Taylor, que deu lugar ao camisa 10, havia inaugurado o placar aos 23 minutos do primeiro tempo para o time da casa, em jogada iniciada por Jordi Alba e Cremaschi. Daniel Gazdag, de voleio, descontou para o Philadelphia a dez minutos do apito final.

Após marcar seu segundo gol em três partidas da MLS, Messi deve voltar a campo na quarta-feira (madrugada de quinta-feira no Brasil), diante do Los Angeles FC, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Concacaf. No domingo, o time da Flórida recebe o Toronto FC pelo campeonato nacional.