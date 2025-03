Sol e temperaturas elevadas

Neste domingo (30), a região do Grande ABC deve seguir com condições climáticas mais estáveis, com predominância de sol.

Segundo o Climatempo, algumas nuvens devem encobrir o céu, mas sem previsão de chuva, com temperaturas variando entre 19º e 28º. Confira como estará o clima na sua cidade: Santo André: 27° / 19°





São Bernardo: 27° / 19°





São Caetano: 28° / 19°





Diadema: 27° / 19°





Mauá: 27° / 19°





Ribeirão Pires: 27° / 19°





Rio Grande da Serra: 27° / 18°



Bom domingo!