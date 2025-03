Manhã de domingo tem condições normalizadas no Sistema Anchieta-Imigrantes

As condições das vias Anchieta e Imigrantes estão normalizadas na manhã deste domingo (30). Segundo a Ecovias, não há interdições nem intenso fluxo de veículos nos trechos das rodovias nos sentidos Litoral e São Paulo. A simulação de tempo de trajeto oferecida no site da concessionária mostra o tempo habitual de descida para o Litoral, partindo do Grande ABC. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega também segue normalizada. O tempo está estável, com boa visibilidade para os motoristas que trafegam pela região.