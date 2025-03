Doncic, Reaves e LeBron comandam triunfo dos Lakers e estragam estreia de técnico do Grizzlies

Em confronto direto pelo quarto lugar na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers derrotou o Memphis Grizzlies por 134 a 127, na noite de sábado, no Tennessee, em partida que marcou a estreia do técnico interino Tuomas Iisalo. Luka Doncic, Austin Reaves e LeBron James foram os destaques da equipe visitante.

Iisalo assumiu os Grizzlies na noite de sexta-feira, horas depois de a franquia anunciar a demissão do treinador Taylor Jenkins, no comando da equipe desde a temporada 2019/20, que havia deixado encaminhada vaga direta aos playoffs da NBA com nove partidas restantes para o término da temporada regular. Com o resultado, a equipe da Califórnia tomou a dianteira na tabela e ocupa o quarto posto com 45 vitórias e 29 derrotas - contra 44 e 30 do adversário, o quinto.

Austin Reaves anotou 31 pontos e deu oito assistências, enquanto Luka Doncic contribuiu com 29 pontos e nove assistências. LeBron James marcou 25 pontos. Os Lakers chegaram a liderar o placar por 20 pontos de diferença no primeiro tempo, mas desperdiçou a vantagem e deixou a disputa acirrada no quarto período, quando as duas equipes se revezaram à frente no placar.

Desmond Bane liderou o Memphis com 29 pontos, enquanto Jaren Jackson Jr. acrescentou 24. Ja Morant contribuiu com um "double-double" - 22 pontos e 10 assistências. A boa atuação da equipe no segundo tempo, porém, não foi o suficiente para derrotar os visitantes, que fizeram 19 cestas de 3 pontos, uma a menos do seu recorde da temporada.

Líder da Conferência Oeste e dono da melhor campanha da NBA, o Oklahoma City Thunder bateu o Indiana Pacers por 132 a 111, em casa, e conquistou sua nona vitória consecutiva. A equipe de Oklahoma City agora soma 62 vitórias e apenas 12 derrotas na temporada.

Shai Gilgeous-Alexander marcou 33 pontos, enquanto Lu Dort anotou 22 pontos, acertando 6 de 7 tentativas da marca dos três pontos, e Jalen Williams acrescentou 18. Do lado dos Pacers, que tiveram uma invencibilidade de seis jogos encerrada, Tyrese Haliburton foi o principal pontuador, com 18 pontos, e Andrew Nembhard fez 16.

TATUM ARRASADOR

Em San Antonio, o Boston Celtics contou com uma atuação inspirada de Jayson Tatum para vencer sua oitava partida consecutiva na NBA e consolidar o segundo lugar na Conferência Leste - somente atrás do Cleveland Cavaliers. Com 29 pontos, 10 rebotes e oito assistências, o astro da equipe verde comandou a vitória dos visitantes por 121 a 111 sobre o San Antonio Spurs.

Jrue Holiday também se destacou com 21 pontos, seis rebotes e seis assistências para o conjunto de Boston. Keldon Johnson marcou 23 pontos e Stephon Castle, 22. Já Luke Kornet contribuiu com 15 pontos e 16 rebotes.

Os Celtics só ficaram atrás no placar nos 15 segundos iniciais do primeiro quarto, antes de tomarem a dianteira e construírem uma vantagem de 36 a 27 no período inicial. Sem Victor Wembanyama e De'Aaron Fox, lesionados, o conjunto de San Antonio encontrou dificuldades para reagir e saiu derrotado de quadra pelo terceiro jogo seguido.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Orlando Magic 121 x 91 Sacramento Kings

Washington Wizards 112 x 115 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 95 x 118 Miami Heat

San Antonio Spurs 111 x 121 Boston Celtics

Chicago Bulls 119 x 120 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 132 x 111 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 127 x 134 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos deste domingo:

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

New York Knicks x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Houston Rockets