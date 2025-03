Charge - 30 de março de 2025

Sete cidades do Grande ABC somam R$ 2,7 bilhões em dívidas com precatórios, valores que ao invés de reduzirem, crescem por conta de administrações anteriores, em alguns casos. Agora os prefeitos da região miram seus olhares para Brasília, mais especificamente ao Congresso Nacional, onde tramita a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 66/2023, que é vista como uma luz no fim do túnel a municípios brasileiros que não enxergam uma solução de curto prazo para estancar essa hemorragia nas finanças.

Santo André é a cidade com maior passivo de precatórios na região, com estoque de credores que somam mais de R$ 1,4 bilhão, contendo quase 700 processos individuais e cerca de 3.000 coletivos. Segundo o governo, 62,25% dos valores são compostos por precatórios alimentares – salários, pensões, aposentadorias, indenizações – e 37,75% são não alimentares – ações de outras espécies, como desapropriações e tributos.