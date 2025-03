Billings gera energia usada durante crises

A Represa Billings completou 100 anos de existência na última quinta-feira. Um dos principais reservatórios de água da Região Metropolitana, é conhecido como importante sistema de abastecimento hídrico no Grande ABC e parte da Capital, mas possui outras funcionalidades. Inicialmente, a represa foi projetada para ampliar a produção de energia na Grande São Paulo, após longo período de estiagem que resultou em uma crise energética registrada nas primeiras décadas do século XX.

Para atender a crescente demanda, o engenheiro Asa White Kenney Billings, da antiga empresa canadense Light, criou o Projeto da Serra, que visava a geração de energia elétrica aproveitando o desnível da Serra do Mar. Em 1926, entrou em operação a Usina de Cubatão, conhecida hoje como Henry Borden.

A partir da década de 1940, a Billings passou a receber as águas da bacia do Rio Tietê. A iniciativa buscava aumentar a massa de água na represa para que a Usina Henry Borden, em Cubatão, atingisse todo seu potencial produtivo. Para isso, o curso do Rio Pinheiros foi invertido com as usinas elevatórias de Pedreira e Traição.

Especialistas afirmam que as águas recebidas do Rio Pinheiros foram determinantes para o surgimento e agravamento da poluição da represa ao longo dos anos. Com a piora da qualidade da água, em 1992, por meio de decreto estadual, foi proibido o bombeamento para o reservatório exclusivamente para geração de energia. Atualmente, essa função ocorre apenas para controle de cheia como medida para combater as enchentes.

A decisão levou a uma redução drástica de 75% na produção regular de energia da Henry Borden. Desde a década de 1990, o aproveitamento do potencial da usina passou a ocorrer apenas excepcionalmente, em momentos de crise energética. Com uma geração média de 889 MW (megawatts), a planta tem capacidade de abastecer 4,27 milhões de residências.

CRISES ENERGÉTICAS

A operação da Usina Henry Borden é estratégica para o SIN (Sistema Interligado Nacional) e produz energia conforme solicitações do ONS (Operador Nacional do Sistema), segundo explicou o gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo), Admilson Barbosa. A concessionária de geração de energia elétrica atua no controle operacional do reservatório Billings.

“Durante os horários fora do pico, a empresa libera um pouco de água para manter o sistema funcionando, sem sobrecarregar as estações de tratamento da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e o abastecimento da região. No horário de pico, que vai das 15h até as 19h, a demanda por energia aumenta, principalmente devido ao calor, e a Emae, aumenta a potência de geração de energia”, pontuou Barbosa.

O SIN funciona como uma grande rede, na qual toda linha conecta os sistemas de geração. Ou seja, a energia gerada em Cubatão pode ser distribuída não apenas para a Região Metropolitana de São Paulo, mas também para o Interior paulista, para Minas Gerais ou até outros Estados, conforme as necessidades do sistema.

“Na prática, a Usina Henry Borden gera energia para o sistema, que distribui conforme demanda para as empresas de transmissão, e segue para as concessionárias, que levam até as residências. Apesar de não gerar energia em tempo integral, a usina pode ser rapidamente ativada para suprir a demanda em momentos de necessidade”, destacou o gerente da empresa.





