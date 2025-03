PSB realiza congresso e define nova Executiva

A Câmara de São Caetano sediou, na manhã deste sábado, o congresso municipal do PSB. Na ocasião o partido definiu quem ficará à frente da sigla na cidade até 2028.

Thiago Rosa, atual presidente abriu a agenda ressaltando a importância do encontro para o fortalecimento do partido. “Estamos reafirmando nosso compromisso com a democracia, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. O PSB tem uma trajetória de luta e continuará atuando para representar os anseios da população de São Caetano”, afirmou.

Filiados do PSB, por aclamação, elegeram a nova Executiva na cidade. Thiago Rosa foi reconduzido à presidência. O vereador Jander Lira assume como vice-presidente, a secretaria-geral fica a cargo de Samila Zambetti e Douglas Bunder assume a secretaria de Finanças.

O PSB de São Caetano, atualmente com três vereadores – Jander Lira, Welbe Macedo e Igor Cavelagna – tem marcado posição em um município considerado conservador e com viés político mais alinhado à direita. Para efeito de comparação, na eleição de 2020, a sigla não lançou candidatos na disputa municipal.

O congresso também aprovou metas para o partido no próximo período, incluindo campanhas de filiação, cursos de formação política e preparação para as eleições de 2026.

A agenda foi acompanhada pelo presidente da Câmara de São Caetano, Carlos Humberto Seraphim, o Dr. Seraphim (PL) e também pelo deputado estadual Thiago Auricchio (PL).