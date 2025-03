Atila tem no gabinete assessor condenado por receptação

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), com domicílio eleitoral em Mauá, tem lotado em seu gabinete Thiago Matos Reis (Progressistas), ex-secretário de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino e ex-candidato a vereador por Ribeirão Pires nas eleições de 2024, o qual teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral por ter sido condenado por receptação e não ter efetivado os oito anos de inelegibilidade após o cumprimento total da pena.

A inelegibilidade inviabiliza também sua contratação como Assistente Parlamentar V na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com base na Resolução 156 do Conselho Nacional de Justiça, de 8 de agosto de 2012. A norma proíbe a designação para função de cargo de confiança ou a nomeação para cargo em comissão de pessoa que tenha praticado atos tipificados como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, dentre os quais receptação, qualificada como crime contra o patrimônio, ou seja, contra a administração pública. A infração é definida pelo Código Penal como ato de adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Além do fato de sua nomeação na Alesp ir de encontro à lei, Thiago Matos Reis tem causado contrariedade entre os aliados do prefeito Guto Volpi ao visitar a cidade ao lado de Atila Jacomussi, que tem feito críticas contundentes à gestão do liberal. O progressista foi exonerado do cargo de secretário de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino em abril de 2024 e, posteriormente, se juntou ao adversário do prefeito nas eleições do ano passado, Gabriel Roncon (Progressistas).

Vídeo divulgado recentemente nas redes sociais mostra Atila Jacomussi, ao lado de diversas mães de alunos, cobrando do prefeito a ausência de transporte escolar ao passo que gastou com a festa de aniversário da cidade e com o show da cantora Elba Ramalho.

INDICAÇÃO

Questionado sobre o fato de Reis estar lotado em seu gabinete, o deputado estadual afirmou que fez a indicação, mas que quem avalia as documentações é a Secretaria-Geral da Assembleia Legislativa. “Quem valida a nomeação é o RH da Alesp. O regime é celetista. Você faz a indicação, a pessoa apresenta as certidões e só após serem apuradas pelo RH e pela Secretaria-Geral que é aceita a contratação. Então, não tenho nada a ver com isso”, disse Atila.

Com críticas ao ex-prefeito Clovis Volpi (à época no PL), o deputado indagou o motivo da denúncia recebida pela reportagem sobre a contratação de Thiago Reis. “Foi secretário de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino com Clóvis Volpi. Então lá, ele podia trabalhar?”, questionou.