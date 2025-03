Número de mortos em Mianmar passa de 1,6 mil

As autoridades de Mianmar confirmaram que o número de mortos após o terremoto de magnitude de 7,7 que atingiu o país do sudoeste asiático na sexta-feira (28) chega a 1.664. Outras 2.376 pessoas ficaram feridas. O tremor de terra também foi sentido na Tailândia, com nove óbitos registrados, e na China. Um segundo abalo sísmico, com menor intensidade, também afetou a região.

O serviço geológico dos Estados Unidos estima que os tremores podem ter deixado mais de 10 mil mortos.