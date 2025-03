Pé-de-Meia: 1ª parcela de 2025 será paga a partir desta segunda-feira

Os estudantes do ensino médio da rede pública, beneficiários do programa Pé-de-Meia 2025 recebem, a partir desta segunda-feira (31), a parcela do incentivo matrícula no valor de R$ 200. A parcela única anual será paga de forma escalonada até 7 de abril, conforme o mês de nascimento do estudante.

O auxílio é destinado a todos os alunos do ensino médio público que efetivaram a matrícula para o ano letivo de 2025. A Caixa Econômica Federal confirma que neste mês, serão disponibilizadas cerca de 3,9 milhões de parcelas, sendo 1,3 milhão para novos estudantes que concluíram o ensino fundamental em 2024 e seguem para mais uma etapa na formação educacional.

Em fevereiro, o MEC (Ministério da Educação) repassou os recursos da parcela do incentivo conclusão dos três anos do ensino médio relativos ao Pé-de-Meia de 2024.

Confira o calendário de pagamento da primeira parcela da edição de 2025 do programa Pé-de-Meia, no valor de R$ 200:

Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 31 de março;

Nascidos em março e abril recebem em 1º de abril;

Nascidos em maio e junho recebem em 2 de abril;

Nascidos em julho e agosto recebem em 3 de abril;

Nascidos em setembro e outubro recebem em 4 de abril;

Nascidos em novembro e dezembro recebem em 7 de abril;

Depósitos

Todos os incentivos do Pé-de-Meia são pagos pelo Ministério da Educação em conta aberta automaticamente pela Caixa em nome dos estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio matriculados em 2025.