Azulão é goleado e se complica na Série A-4

Após se classificar em terceiro na fase inicial do Paulistão da Série A-4. o Azulão começou as quartas de final com pé esquerdo, ao sair goleado pelo Nacional por 3 a 0, na partida de ida pelo Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Agora o São Caetano foca em buscar uma virada histórica para ainda sonhar com as semifinais e o acesso à divisão de cima, desta vez jogando em casa, no Anacleto Campanella, no próximo sábado (5).

O Azulão começou bem o duelo contra os anfitriões, com Fábio Azevedo recebendo cruzamento dentro da grande área e desviando a bola para a rede do lado de fora logo aos nove minutos de jogo. Aos 18, o estreante Everton Dias cabeceou sobre o gol defendido por Luizão após escanteio.

No entanto, o Nacional conseguiu equilibrar as ações, deixando o duelo mais igual. Ambos os times chegavam ao ataque, porém, falhavam no último passe. Até que aos 46, em cobrança de escanteio, o São Caetano mergulhou na maré de azar, com Amaral resvalando a bola e marcando contra o patromônio, dando vantagem do marcador para a equipe da Capital.

No segundo tempo, o Azulão passou a ter maior posse de bola e ficar mais presente no ataque, porém, os comandados do técnico Carlinhos Alves mostraram uma clara dificuldade de finalizar com perigo a gol. Daí prevaleceu aquela máxima do futebol: “quem não faz, leva”. E o Nacional ampliou para 2 a 0 aos 19, com Gustavo Índio, em falha do goleiro Vinícius Ferrari.

Depois disso, o Azulão ficou abalado e deixou o Nacional controlar o duelo. Em um erro bisonho da defesa do São Caetano, Gustavo Índio recupera, chuta livre para Vinícius Ferrari defender, mas Kleber Balotelli pegou o rebote e balançou as redes: 3 a 0.

Aos 34, o São Caetano respondeu com Vinicius Spaniol, que conseguiu uma finalização de cara para o gol, mas Luizão salvou os donos da casa com uma grande defesa. O duelo entre os dois se repetiria, com chute despretensioso fora da área, só que o arqueiro levou de novo a melhor. O Azulão tentou pressionar para diminuir o prejuízo, só que em vão. Agora o Nacional pode até perder por 2 a 0, que se classifica no Anacleto.