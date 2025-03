Famílias do grande Alvarenga ganham escrituras de seus imóveis

A Prefeitura de São Bernardo entregou, na manhã de hoje, escrituras definitivas para 546 famílias do grande Alvarenga em evento realizado na EMEB Arlindo Miguel Teixeira. Ao todo, 196 documentos definitivos do loteamento Parque Ideal que chegaram às mãos dos proprietários na primeira entrega da gestão de Marcelo Lima (Podemos).

"Hoje é um dia de muita alegria, poder voltar a região onde nasci e fui criado para entregar a escritura definitiva da casa de vocês. Casa que foi construída com o suor do trabalho de cada um, tijolo por tijolo. O investimento nessa entrega de escrituras, com recursos próprios da Prefeitura é em torno de R$ 280 mil", ressaltou o prefeito Marcelo Lima.

O loteamento do Parque Ideal teve início na década de 90, em área particular, sendo loteada e comercializada pela Associação Comunitária do Parque Ideal. A região é parte integrante do Projeto Alvarenguinha, atualmente com obras de urbanização em andamento.

"Os moradores do Parque Ideal aguardaram muito tempo por esse momento. Hoje, o sonho de uma vida está sendo concretizado", acrescentou a Frida Waidergorn, secretária de Habitação do município. Participaram do evento a vice-prefeita Jessica Cormick, secretários municipais, vereadores e lideranças da região.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O Programa Aqui é Meu Lugar visa a regularização fundiária nos mais diversos pontos de São Bernardo, garantindo a propriedade das suas casas aos moradores. Na entrega de hoje, 169 lotes não receberam a escritura por falta de documentação. Dessa forma, os munícipes não contemplados por falta de documentação poderão realizar o preenchimento dos dados e envio de documentos necessários para o processo de regularização fundiária do lote onde vivem no computador, tablet ou celular por meio do endereço eletrônico www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.