Gilvan Junior entrega 12 novos leitos para a emergência do CHM

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), inaugurou, na manhã de hoje, o novo setor de emergências do CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André), localizado na Vila Assunção. Foram investidos R$ 1 milhão na reforma do espaço e aquisição de equipamentos e mobiliário para o desenvolvimento de 12 novos e modernos leitos que atendem pacientes em estados graves. A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) também vai ter 10 leitos reformados, que já estão em início de obras.

O Paço entregou, no fim de 2024 10 novos leitos na UTI da unidade, que vem passando por uma série de modernizações desde 2017, iniciadas na gestão de Paulo Serra (PSDB). O prefeito explicou que as obras são feitas em diversas fases para que não fosse necessário interromper o funcionamento do CHMSA.

“Aqui é o coração do hospital, onde o paciente dá entrada, muitas vezes em situação grave, então não podia ficar de fora dessa modernização. A reforma vai melhorar muito esse primeiro atendimento que pode salvar muitas vidas, porque o primeiro atendimento é essencial. Essa área não deixa em nada a desejar para equipamentos privados em termos de modernidade de equipamentos e mobiliário. Aliás, um local desse tamanho só para atender urgência e emergência talvez seja o maior do município”, afirmou.