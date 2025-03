São Paulo renova com meia Alves até 2028; Oscar sofre lesão na cox

O São Paulo anunciou a renovação do contrato do meio-campista Alves, de 20 anos. O jogador, revelado em Cotia, estendeu seu vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2028. O acordo anterior tinha validade até 1º de janeiro de 2026.

Alves chegou ao São Paulo em 2016, com 11 anos, e percorreu toda sua formação nas categorias de base do clube. Após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, ele foi promovido ao elenco principal. "Trabalhei para chegar neste momento, que é a renovação neste clube maravilhoso, onde fui criado desde pequeno. É a maior felicidade da minha vida estar aqui", afirmou o jogador.

Durante sua passagem pelas categorias de base, Alves acumulou títulos importantes. Em 2024, conquistou a Dallas Cup Sub-19 e a Copa do Brasil Sub-20. Já em 2025, sagrou-se campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No time principal, estreou no dia 20 de janeiro, na partida contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, e foi titular no confronto seguinte contra o Red Bull Bragantino.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, destacou a importância da renovação de Alves. "Renovamos o contrato do Matheus Alves, essa joia de Cotia. É um menino que chegou muito novo aqui, trabalhou forte e conquistou campeonatos importantes na base. Agora está integrado ao elenco principal do São Paulo. Estamos felizes, porque a base é uma ação estratégica do clube", afirmou.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, também celebrou a extensão do vínculo. "Renovar com um menino de Cotia é sempre uma alegria, porque é a demonstração de um projeto que está dando certo. Não tenho dúvidas de que o Alves nos dará muitas alegrias. É um jogador muito comprometido e com certeza nessa temporada já vamos colher os frutos da qualidade dele", disse.

Enquanto Alves celebra a renovação, o meia Oscar será desfalque na próxima partida do São Paulo. O jogador, de 33 anos, sentiu um incômodo na região posterior da coxa esquerda e teve uma pequena lesão diagnosticada. Ele já iniciou o tratamento no CT da Barra Funda e não enfrentará o Sport neste sábado, no MorumBis, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.

Oscar retornou ao São Paulo nesta temporada e, até o momento, disputou 12 partidas, com dois gols e quatro assistências. A ausência do meia representa uma baixa importante para a equipe do técnico Luis Zubeldía, que inicia sua caminhada no Brasileirão buscando um resultado positivo em casa.