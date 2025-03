Vinícius, Joselma e Eva estão no primeiro paredão da semana turbo do BBB25

Paredão relâmpago! Com menos de um dia de reinado de Maike no BBB25, a formação de mais uma berlinda rolou, o líder enviou Joselma direto. Já os outros participantes lutando pela preferência do público e se juntaram no paredão foram Vinícius e Eva.

Nos últimos dias de BBB25 os participantes estão gerando algumas brigas, logo depois da Prova do Líder uma pequena faísca rolou entre Daniele Hypólito, Maike e Vinícius. Assim como as tretas da tarde nesta sexta-feira, dia 28, pós-Prova do Anjo, entre João Pedro, Vitória Strada, Guilherme, Vini.

O anjo da semana, João Pedro, não teve que entregar a imunidade para ninguém, já que ele mesmo não pode ser votado. O primeiro a indicar alguém foi Maike, que mandou Delma. Já na votação no confessionário quem levou a pior foi: Eva.