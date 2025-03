Emprego em alta

O saldo positivo de 7.107 postos de trabalho com carteira assinada no Grande ABC em fevereiro representa avanço expressivo na recuperação do emprego formal na região. A comparação com o mesmo período do ano passado e com janeiro demonstra que a economia local segue aquecida. O resultado é fruto direto de investimentos das empresas graças à retomada gradual da produção, que se traduz na ampliação de oportunidades para os trabalhadores. São Bernardo e Santo André lideraram a criação de vagas entre as sete cidades do bloco geográfico, evidenciando que políticas públicas e iniciativas privadas bem direcionadas podem gerar impacto significativo na empregabilidade.

Apesar dos números encorajadores, a manutenção desse ritmo de crescimento exige esforços contínuos para fortalecer a base produtiva da região. O Grande ABC tem na indústria um de seus pilares históricos, e iniciativas que incentivem a modernização e a competitividade do setor podem ampliar ainda mais a oferta de vagas. A capacita-ção profissional também se apresenta como fator estratégico, permitindo que a mão de obra atenda às novas demandas do mercado – eis a lição de casa para as universidade locais. Além disso, a criação de incentivos para a atração de empresas pode consolidar o desenvolvimento econômico e evitar a dependência exclusiva dos serviços na geração de empregos.

O caminho para economia mais robusta passa por planejamento e articulação entre prefeituras, empresários e instituições de ensino – e aí está o Consórcio Intermunicipal reunificado para dar a liga necessária entre os agentes todos. A reindustrialização defendida pelo governo federal pode representar oportunidade valiosa para o Grande ABC, desde que acompanhada de políticas regionais que garantam a competitividade e o crescimento sustentável. O avanço no saldo de empregos é sinal positivo, mas a busca por economia dinâmica e diversificada deve ser constante, com medidas que assegurem ambiente favorável à criação de postos de trabalho formais e o fortalecimento da vocação produtiva da região.