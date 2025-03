Após formação de paredão, Vinícius cai no choro e Guilherme fala de Delma

Essa semana turbo está dando o que falar no BBB25. Após a formação de paredão que aconteceu na última sexta-feira, dia 28, os brothers não pararam de pensar em jogo. Vinícius, que está emparedado, derramou lágrimas e desabafou. Além disso, Guilherme voltou a falar das escolhas da sogra no jogo.

Na sala, logo depois de acabar o ao vivo, Vinícius começou a chorar com seus aliados e desabafou que sempre deu a cara a tapa no programa sem precisar passar por ninguém.

- Se o povo passasse metade do que eu passei, e permanecesse sendo a pessoa que eu sou, ninguém ia apontar o dedo na minha cara com tanta firmeza e com tanto espírito ruim. Eu dou minha cara a tapa desde o primeiro dia, declarou.

Mais tarde, conversando com Maike, Guilherme voltou a falar de Delma, sua sogra, após o brother tê-la indicado ao paredão e se preocupado com a reação da sister.

- Acho que você não deveria nem ligar muito para as coisas que ela vai falar, porque ela vai estar nervosa, ela está estressada. Ainda não concordo com a escolha dela de ter tirado Eva, disse o genro.

- Se a gente transparece incoerência para o outro, a gente termina... Ela cavou a própria cova, finalizou.

E ainda rolou um pequeno atrito entre amigas. Enquanto conversavam na área externa, Renata aproveitou o momento para desabafar que Eva estaria mais seca com ela.

- Eu te conheço e você não fala assim, declarou a bailarina.

- Mas você também está se doendo demais, toda hora. É difícil porque eu vou dar uma perspectiva minha e você vai dizer uma sua e a gente não vai gostar?, rebateu Eva.

- Eu senti em alguns momentos e em todos eles eu fui falar com você. Não é tudo, respondeu Renata.

- Se você me ver assim, não é contigo. Você está mais sensível... Eu respondo uma coisa e você já leva para esse lado, finalizou Eva.