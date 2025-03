Neymar Jr. chama Bruna Biancardi de esposa e reage a boatos de casamento

Será que vem aí ou não vem aí? Fica a questão! Na noite da última sexta-feira, dia 28, Neymar Jr. recebeu um troféu durante a cerimônia de Premiação do Paulistão 2025 e foi questionado sobre os boatos de que já teria marcado para 2026 o casamento com Bruna Biancardi.

Fernanda Gentil, que estava apresentando o evento, não perdeu tempo e questionou o jogador de futebol sobre os planos de super ao altar.

Estou vendo por aí que vai rolar um casamento.

Bem-humorado, Neymar deu risada e rebateu as especulações, dizendo:

- Não tem nada marcado ainda.

O atleta ainda brincou com a situação:

- Já falei para ela quando começou a aparecer esse monte de coisa: Já me avisa. Nem eu estava sabendo. Eu falei: Me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos.

A jornalista então abriu espaço para que o craque falasse algumas palavras sobre para quem gostaria de dedicar o prêmio conquistado. Ao citar os nomes, se referiu à Bruna como sua esposa.

- À minha família, minha filha, minha esposa, meu pai, meus companheiros que estão aí também. Estou muito feliz.

Vale lembrar que o colunista Matheus Baldi teria ouvido de uma fonte próxima do casal que eles oficializariam a união em 2026. Os dois supostamente já teriam escolhido Carol Dantas, Vinicius Martinez, Rafaella Santos e Gabigol como padrinhos, mel e Mavie entrariam como daminhas e Davi Lucca também participaria.