Sistema Anchieta-Imigrantes tem km interditado no sentido São Paulo

Motoristas que trafegam pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) neste início de tarde encontram as vias normalizadas em ambos os sentidos, São Paulo e Litoral, com exceção do trecho entre o km 56,0 e o km 40,0, no sentido São Paulo, onde há uma operação de descida, interditando a via. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega também segue com fluxo normalizado neste período. As condições da via são boas, com boa visibilidade para os motoristas.