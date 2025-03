Medida por Medida’ tem região no protagonismo

Uma comédia sombria de William Shakespeare, adaptada para os anos de 1920. Essa é a proposta do diretor e ator Marco Antônio Pâmio em uma nova versão de Medida por Medida, clássico do teatro, com o protagonismo de três atores do Grande ABC no elenco. A peça está em cartaz hoje (20h) e amanhã (18h), no Teatro Nair Bello, no Shopping Frei Caneca, na Capital.

A trama gira em torno de Duque – um duque protagonizado pelo ator Elora Sampaio (23 anos), de Mauá –, que deixa uma cidade sob o comando de Ângelo, um político autoritário que, ao assumir o poder, decide reformar as leis e adotar decretos que ameaçam desestabilizar a sociedade.

“Dar vida ao Duque é um prazer, um governante que não consegue ser um tirano como o seu sucessor. Isso me faz pensar sobre essa dualidade do personagem, um homem com muito poder, que pode tomar qualquer decisão que desfavoreça a sociedade, mas acaba preferindo tomar escolhas que os favoreçam”, afirma Sampaio. “É uma peça dinâmica, divertida e emocionante. O público joga junto conosco do começo ao fim, deixando esse espetáculo incrível”, completa.

Na história, quando Ângelo se apaixona por Isabella, irmã de Cláudio, um jovem condenado por engravidar a namorada, ele se vê diante de um dilema moral: manter sua rígida postura legalista ou sucumbir à tentação e colocar à prova sua própria ética. A personagem Isabella é interpretada pela atriz Leticia Shino, 29 anos, de São Bernardo, enquanto Cláudio é representado por Kaiky Moço (21), ator nascido em São Bernardo, mas que passou a maior parte da vida em Mauá e agora reside em Ribeirão Pires.

“Cláudio é uma das maiores vítimas do tirano que assume o poder. Ele enfrenta uma condenação à morte por engravidar sua noiva antes do casamento. Seu caso se torna o ponto de partida para os dilemas morais da peça, simbolizando a fragilidade humana diante da hipocrisia da justiça e dos abusos de poder”, diz Moço.

Já Leticia Shino destaca o prazer de interpretar Isabella. “Fiquei muito feliz porque me apaixonei por ela. É um papel desafiador, uma protagonista forte e uma menina que é verdadeira e pura, mas que é colocada à prova por todos a sua volta”, conta.

Com uma abordagem que transita entre o drama e a comédia, Marco Antônio Pâmio insere a história em um contexto dos anos 1920, período que, segundo ele, “reflete bem os conflitos de poder, repressão e hipocrisia que Shakespeare abordou em sua obra”. O cenário remete ao ambiente da década de 20, entre as tensões da Primeira Guerra e o surgimento de novas formas de controle social.

O elenco, composto por jovens atores, entrega uma performance intensa, explorando os conflitos internos dos personagens e os paradoxos das leis humanas e divinas. A adaptação de Pâmio mantém a complexidade do original, trazendo à tona questões universais como moralidade, justiça e o abuso de poder, enquanto ainda preserva o humor sombrio característico de Shakespeare.

Os ingressos estão à venda no Sympla. E custam entre R$ 30 e R$ 60.