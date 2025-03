Gabriel Vidal é o 1º reforço do Água Santa para a Série D

Em fase de preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Água Santa anunciou o zagueiro Gabriel Vidal como reforço. Ele é o primeiro anúncio de uma lista de contratações do Netuno com foco no Nacional, já que o clube teve o elenco reduzido após o rebaixamento no Estadual.

O defensor, 27 anos, é nascido em Diadema e jogou nas categorias de base do Santos. Campeão goiano em 2021 com o Grêmio Anápolis, Gabriel Vidal teve uma experiência no Managua FC, clube da Nicarágua, entre 2022 e 2024. De volta ao Brasil, teve passagem pelo Rio Branco-PR. Já neste ano, defendeu o Juventus, da Mooca, na disputa da Série A-2 do Paulista.

“Estou muito feliz pela oportunidade. Creio que as coisas vão sair conforme o que trabalhamos. [...]A Série D é um campeonato muito difícil, mas nós queremos o acesso, que é o mais importante. Vamos trabalhar, seguir firmes”, disse Vidal, que ainda prometeu entrega e raça na apresentação oficial.

No Grupo A-6 da divisão, a estreia do Netuno no Nacional ocorrerá em duas semanas, no dia 12 de outubro, contra o Pouso Alegre-MG, na Arena Inamar.