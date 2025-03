Brasileirão inicia hoje com promessa de muita emoção

O Brasileirão de 2025 começa neste sábado (28) com promessa de emoções logo na primeira rodada. Com confrontos interessantes e times se preparando para o Mundial de Clubes – o torneio edição ficará parada por um mês em junho –, a edição chega sob expectativa de ser uma das mais emocionantes dos últimos tempos. Cada time tem suas ambições e seus craques, mas todos com um único objetivo: conquistar a taça mais importante do futebol nacional.

Apesar da empolgação, todos estão preocupados com o calendário apertado. Embora seu término esteja previsto para 21 de dezembro, a competição vai ter uma longa pausa de um mês entre as 12ª e 13ª rodadas, por causa da disputa do Mundial de Clubes, que vai de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos e terá a participação de quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo.

O destaque deste fim de semana será amanhã, com um clássico de gigantes entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque. Este é um duelo que carrega uma forte carga emocional, principalmente para os dois clubes que brigaram pelos dois últimos títulos. O Verdão, do técnico Abel Ferreira, é um dos grandes favoritos a brigar pelo título da novamente.

REGRAS

O torneio terá algumas novidades. A principal vai ser a regra dos oito segundos para o goleiro. Assim, se algum segurar a bola por mais de oito segundos, o árbitro precisará conceder escanteio ao time adversário. A contagem não se aplica a tiros de meta.

Além disso, a regra da bola ao chão mudou para os lances fora da área: o reinício será para equipe que já tinha ou teria a posse da bola. Caso o árbitro não tenha certeza, a bola ao chão será para a equipe que tocou por último.

HOJE

A rodada prevê cinco jogos, além de São Paulo x Sport. São eles Cruzeiro x Mirassol, Grêmio x Atlético-MG, Fortaleza x Fluminense, Juventude x Vitória e Flamengo x Inter.