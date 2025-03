São Caetano estreia no mata-mata

A fase inicial ficou para trás, e o São Caetano segue empolgado para o mata-mata na campanha pelo acesso na Série A-4 do Paulista. No primeiro jogo válido pelas quartas de final, o Azulão encara o Nacional (15h), jogando fora de casa, no Estádio Nicolau Alayon.

Com a terceira colocação na primeira fase, enquanto os adversários ficaram apenas com a sexta posição, o time da região terá a vantagem na eliminatória. Além de decidir como mandante, garante a vaga em caso de igualdade no placar agregado. Mesmo com a diferença na tabela, os times fizeram uma primeira fase similar, e somente um ponto separou as equipes na classificação final (26 a 25).

O primeiro encontro entre as equipes aconteceu logo na estreia da competição. Na oportunidade, o Azulão também jogou como visitante, na Capital, mas saiu com o triunfo por 2 a 1. Os gols do São Caetano foram marcados pelos atacantes Vinícius Spaniol e Fábio Azevedo, que agora detém a marca de artilheiro da divisão e do Brasil, já tendo balançado as redes 12 vezes.

A partida será um desafio entre equipes que têm pontos fortes opostos. Enquanto o Azulão conta com o terceiro melhor ataque do torneio, com 25 gols, o Nacional é a terceira defesa menos vazada, sofrendo apenas 14 gols.

Para Carlinhos Alves, técnico do São Caetano, o fato aumenta ainda mais a responsabilidade. “Vamos ver quem se comporta melhor. Espero que seja a gente, claro, que nosso ataque esteja inspirado. Mas, com certeza, será um grande jogo para as torcidas”, afirma.

A transmissão da partida decisiva fica por conta do canal oficial da FPF (Federação Paulista de Futebol) no YouTube, Paulistão.