Reformado, auditório do Hospital da Mulher é reaberto ao público

Após obra de revitalização, o auditório do Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, de Santo André, foi entregue nesta sexta-feira (28), em cerimônia que contou com a presença do prefeito Gilvan Junior (PSDB), da vice-prefeita, Silvana Maria Lopes de Medeiros, e do secretário de Saúde, Pedro Seno, além de autoridades da região e convidados.

O auditório estava fechado há pelo menos dois anos após apresentar problemas estruturais, como infiltrações nas paredes, umidade, mofo aparente, além de pontos de goteiras, indicando problemas no telhado. A reforma incluiu a troca completa do telhado e do piso, além da reforma de cadeiras e pintura. A obra demorou cinco meses para ser totalmente concluída e custou aos cofres públicos R$ 300 mil.

O espaço é usado para realização de eventos, palestras, cursos e outras atividades voltadas para a saúde da mulher, e agora, reformulado, passa a ter capacidade para receber um total de 130 pessoas.

“O auditório é a porta de entrada para a gestante que faz o pré-natal na rede municipal e nas UBSs e faz o curso da gestante no hospital. Um espaço amplo que será muito importante estrategicamente para a unidade. Eu tenho uma ligação forte com o hospital porque foi aqui que nasceu meu filho mais velho e eu tenho em casa o certificado do curso de gestante que minha mulher fez”, disse Gilvan Junior.

O prefeito destacou também, durante a inauguração do local, os investimentos realizados no hospital, que incluem a ampliação de leitos, a modernização de equipamentos com a compra de aparelhos de mamografia e ultrassom 3D e 4D e a contratação de novos profissionais, visando oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade. Os investimentos, segundo ele, chegam a R$ 3 milhões.

Já o secretário de Saúde, Pedro Seno, falou sobre a importância da troca de conhecimentos proporcionado pelo espaço. “Estamos muito felizes em proporcionar essa estrutura para a nossa rede. O auditório será um espaço para palestra, capacitação e cursos. Tenho certeza que será muito produtivo e o resultado será sentido pelas andreenses, que terão afora atendimento cada vez mais qualificado”, destacou.

Seno falou também sobre o caráter simbólico da reforma. “Essa foi uma obra iniciada quando o prefeito Gilvan era secretário da Saúde, por isso entregar essa obra agora, com ele como prefeito, vem carregado de simbolismo”, disse o secretário.

Ao final da cerimônia, o humorista Diego Besou se apresentou para os convidados, reinagurando o palco de eventos do auditório.