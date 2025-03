Lucas Lucco celebra volta aos palcos após pausa na carreira: - Sensação de renovação e gratidão

Lucas Lucco finalmente fez seu retorno aos palcos após ter realizado uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Feliz com a nova fase, o cantor celebrou a apresentação, que aconteceu na madrugada da última sexta-feira, dia 28, em São Paulo.

Ao longo do show, o artista pôde sentir a vibração dos fãs que marcaram presença na noite e puderam vê-lo cantar alguns de seus grandes sucessos, como Princesinha, Vai Vendo e Destino, além de também apresentar a nova música, Lembra Que Aqui Não Tem Nada, que marca o início do projeto Se Conselho Fosse Som. Ele ainda dedicou a canção 11 Vidas como uma homenagem a seu pai, Paulo Roberto.

Em comunicado enviado à imprensa, Lucas declara:

- Após um tempo longe dos palcos, estar de volta e poder dividir esse momento com meus fãs é muito especial. Cada canção, cada sorriso que eu vejo na plateia? Isso tudo me lembra o quanto a música tem o poder de conectar as pessoas. Estou muito feliz por estar aqui, e essa nova fase do meu trabalho me traz uma sensação de renovação e gratidão. Esse é o meu lugar.