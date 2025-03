‘Sofro muito com bronquite e sinusite que herdei da Braskem’

Depois de 23 anos morando no Parque Capuava, em Santo André, em frente a uma das indústrias da Braskem, no Polo Petroquímico, a publicitária Milene Comelli, 27 anos, adquiriu diversos problemas respiratórios. “Eu sofro muito com bronquite, rinite, sinusite e todos os ‘ites’ que eu herdei da Braskem até hoje, mas sinto uma boa melhora depois que me mudei”, conta.

Milene vive agora no Bairro Jardim, próximo do Parque Celso Daniel, desde o fim de 2023. “Casei e a opção certa era sair de lá. Precisava ser em um lugar perto da minha família, que ainda mora lá, mas, ao mesmo tempo, com mais qualidade de vida. Estou agora perto do parque e dá para respirar melhor. Percebo que minha respiração melhorou bastante depois que saí daquela região. Apesar de estar na cidade e respirar poluição frequentemente, é bem diferente a poluição do dia a dia do trânsito e da poluição da petroquímica. Lá é muito forte, tinha dias que ficava insuportável”, relata.

Seu pai, Luiz Paulo Comelli, 65 anos, que, além de morar nas redondezas há cerca de três décadas tem uma oficina de peças para caminhões em uma rua paralela à Avenida Presidente Costa e Silva, em frente a uma das portarias da Braskem, também enfrenta dificuldades com problemas respiratórios semelhantes, conforme conta a esposa e pedagoga Rosimeire Longue Comelli, 55.

“Todos nós temos problemas de saúde, mas meu marido é quem mais sofre com os problemas respiratórios, além da minha filha. Ele tem muita rinite, muita sinusite e dorme mal. Todos os dias ele reclama dessa Braskem. Eu sempre morei aqui e tem muita gente com problemas de saúde. Já tiveram várias reclamações mas sabemos que nunca dá em nada”, afirma Rosimeire. O casal deseja conseguir mudar para um local que proporcione mais qualidade de vida.

Questionada pelo Diário, a Braskem diz seguir rigorosos padrões de saúde, segurança e meio ambiente, em conformidade com a legislação vigente e com as melhores práticas da indústria petroquímica nacional e internacional, e que investe constantemente nas melhores tecnologias disponíveis.

“As nossas emissões cumprem a legislação vigente e somos monitorados constantemente pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), órgão do governo estadual que avalia as condições ambientais nas atividades industriais. A prioridade da Braskem é sempre a segurança de seus integrantes, parceiros e da comunidade local”, informou a empresa.

Apesar disso, em 2024, a Braskem chegou a ser multada por emissão de fumaça preta à atmosfera pela Cetesb. A companhia foi condenada a pagar um total de R$ 604 mil em multas.