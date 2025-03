Caixa retoma patrocínio à Arena Olímpica, anuncia Marcelo Lima

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou ontem o retorno do patrocínio da Caixa Econômica à Arena Olímpica, complexo esportivo que reúne centros de excelência nas modalidades de ginástica artística, handebol, judô, atletismo, além dos espaços de referência de xadrez, damas, capoeira, lutas e danças. A expectativa é que dentro de cerca de 30 dias a parceria esteja oficializada.

A data escolhida para anúncio do retorno do patrocínio é emblemática, tendo em vista que hoje completam-se 11 anos da inauguração do equipamento.

O prefeito informou ainda que vai suspender o decreto que renomeou o espaço como Arena Olímpica pelo seu antecessor Orlando Morando (sem partido). A partir da promulgação da norma o equipamento voltará a se chamar Arena Caixa.

Marcelo Lima afirmou que não há números sobre investimentos por parte da instituição financeira e nem sobre quantos atletas de alto rendimento serão beneficiados pela renovação da parceria, devido à burocracia que envolve a retomada do convênio.

“A única certeza é que vamos ter o patrocínio da Caixa Econômica à arena. Portanto, está faltando a parte burocrática. Houve, infelizmente, de 2017 para frente, pessoas do governo que não deram a atenção devida ao convênio firmado, por conta, talvez, de partido político. Não quero polemizar, mas tínhamos muitos problemas por conta da burocracia na documentação. Vamos enviar uma nova proposta com rapidez. Na anterior faltavam documentos, certidões de pagamento e (a parceria) não foi renovada. Terá muito aporte, sim, da Caixa Econômica, o que vai nos ajudar no alto rendimento”, pontuou.

SEM COR PARTIDÁRIA

O prefeito reafirmou durante seu discurso que finalizadas as eleições deixaram de existir cores partidária e destacou que a volta da parceria com a Caixa é decorrente de encontro que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em janeiro, no qual o petista se colou à disposição de São Bernardo. O podemista fez questão de ressaltar, também, o apoio do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges.

“A verdade tem de ser dita. Não dá para fazer cortesia com o chapéu dos outros. Acabada a eleição, Lula me disse ‘quero ser o presidente de São Bernardo também. Quero pedir a você, não feche a porta para o governo federal’. Das várias demandas que levei para ele, uma delas foi a Arena de São Bernardo”, disse.





A ARENA

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Fran Silva, 150 atletas de alto rendimento usam as dependências da Arena, sendo que 80 utilizam os alojamentos para moradia. Atualmente, o complexo é custeado pela prefeitura de São Bernardo e pelo governo do Estado.

“Infelizmente, o setor ficou congelado na cidade e o esporte de alto rendimento retrocedeu. O prefeito é uma pessoa que vive o esporte e que mudou a cara do esporte da nossa cidade. Com isso, quem ganha são aos atletas que representam São Bernardo. Hoje é um dia de resgatar a história da cidade e ampliar o nosso potencial”, afirmou.

Participaram do encontro, atletas de judô, atletismo e ginástica artística, bem como vereadores, representantes da Caixa, além dos presidentes da Federação Paulista de Judô, Henrique Guimarães, e da Federação Paulista de Atletismo, Joel Lucas Vieira.