Enquete: quem deve ser o novo técnico da Seleção Brasileira?

O trabalho de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira chegou ao fim após a derrota de 4 a 1 para a Argentina, na última terça-feira (25). Devido às atuações fracas e ao baixo aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (apenas 58%), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) optou por encerrar a passagem do treinador pela Canarinho nesta sexta-feira (28). Vote na enquete quem deve ser o novo comandante do time!

Entre os nomes que são encarados como possíveis futuros treinadores do Brasil, se destacam comandantes de grandes clubes no cenário internacional, e também nacional. Veja a situação de cada técnico especulado:

Carlo Ancelotti

O italiano, atual comandante do Real Madrid, já teve um “namoro” com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em 2023, antes da entrada de Fernando Diniz como técnico do Brasil. Porém, à época, acabou renovando o contrato com os merengues. Ancelotti faz sua quarta temporada seguida no clube espanhol, onde já conquistou duas Ligas dos Campeões (21/22 e 23/24), além de dois Campeonatos Espanhois (21/22 e 23/24).

Apesar dos rumores e pedidos envolvendo o nome do italiano nas redes, o técnico dificilmente sairá do Real Madrid. Com contrato renovado, Ancelotti já afirmou em entrevistas recentes que pretende permanecer no time durante todo o mandato do presidente Florentino Pérez, que ficará no gigante espanhol até 2029.

Filipe Luís

Apesar de apenas sete meses como treinador profissional, Filipe Luís é a sensação do futebol brasileiro. O bom trabalho no Flamengo, que rendeu a conquista da Copa do Brasil, da Supercopa e do Campeonato Carioca, já colocam o ex-lateral-direito como um possível concorrente ao cargo de treinador da Seleção. O contrato com o clube rubro-negro vai até o fim de 2025.

Jorge Jesus

O técnico que fez história no Flamengo entre 2019 e 2020 é um nome ventilado na Seleção Brasileira nos últimos anos, e o português já chegou a afirmar que “seria um sonho” estar à frente da Amarelinha. No Al-Hilal, da Arábia Saudita, há dois anos, Jorge Jesus conquistou os troféus da liga nacional e da Copa do Rei, além de duas Supercopas. Atualmente não é mais unanimidade entre a torcida local, apesar do sucesso recente e da vice-liderança no Campeonato Saudita. O contrato entre treinador e Al-Hilal dura até maio, e as partes ainda não tem conversas avançadas sobre uma possível renovação.

Abel Ferreira

Em passagem que já soma dez títulos com o Palmeiras desde 2020, o português Abel Ferreira tem seu nome frequentemente especulado na Seleção. Em momento conturbado no Verdão, após a derrota na final do Campeonato Paulista para o rival Corinthians, o treinador já afirmou que este seria seu último ano à frente do Alviverde.

Pep Guardiola

Visto por alguns como o maior técnico de todos os tempos, Pep Guardiola é outro que já tem uma relação antiga com a Seleção Brasileira. Em anos anteriores, o treinador já relatou que teve negociações com a CBF para estar à frente da Canarinho durante a Copa do Mundo de 2014, mas que a entidade optou por Felipão. O espanhol, no comando do Manchester City por quase uma década, é o atual tetracampeão inglês, mas vive a temporada mais conturbada desde sua chegada. Mesmo assim, renovou recentemente o vínculo com o clube inglês até 2027.

O Brasil deve ter um novo comandante confirmado para o cargo até a próxima Data Fifa, entre 4 e 9 de junho, quando enfrenta Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Qual é o seu favorito para assumir o comando da Canarinho?