Emicida anuncia rompimento artístico com seu irmão Fióti

Emicida não trabalha mais com seu irmão Fióti. Em comunicado em suas redes sociais nesta sexta-feira (28), o rapper fez um breve anúncio afirmando que Fióti não faz mais parte de sua equipe, porém, não há explicação sobre a motivação do fato. “Informamos que, a partir desta data, Evando Roque de Oliveira (Fióti) não representa mais os interesses da carreira artística de Leandro Roque de Oliveira (Emicida)”, diz o texto.

Emicida, nome artístico de Leandro Roque de Oliveira, é um dos maiores nomes do rap brasileiro. Nascido em 1985 na zona norte de São Paulo, começou sua carreira no freestyle e ficou conhecido por suas rimas afiadas e letras que abordam questões sociais, raciais e culturais do Brasil. Seu primeiro grande sucesso veio com a mixtape Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe... (2009), que consolidou seu nome no cenário do hip-hop nacional. Desde então, Emicida lançou álbuns aclamados, como O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui (2013) e AmarElo (2019), sempre inovando e promovendo a cultura negra brasileira.

Evandro Fióti, irmão mais novo de Emicida, também é um artista e empresário influente na cena musical. Além de sua carreira como cantor e compositor, ele é um dos fundadores da Laboratório Fantasma, uma produtora e marca de moda que fortalece a representatividade e a valorização da cultura periférica. Seu trabalho musical mescla rap, MPB e elementos da música brasileira, como pode ser visto em seu EP Gente Bonita (2016), que traz reflexões sobre identidade, afeto e resistência.

Juntos, Emicida e Fióti transformaram a Laboratório Fantasma em uma referência no mercado independente, promovendo artistas, eventos e iniciativas que vão além da música. Com um olhar empreendedor e social, eles utilizam sua arte e influência para dar visibilidade a questões como racismo, desigualdade e ancestralidade.