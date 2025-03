Neymar Jr. e Bruna Biancardi estariam com planos de casamento para 2026

Parece que tudo está bem entre Neymar Jr. e Bruna Biancardi. Após o furacão dos novos boatos de traição do jogador, o colunista Matheus Baldi contou que uma fonte próxima ao casal confirmou que eles estão de casamento marcado para 2026.

O clima entre eles estaria leve, apesar do colunista Leo Dias ter entrevistado uma profissional do sexo que afirma ter tido relações sexuais com o jogador em uma festa no interior de São Paulo. Ainda de acordo com a fonte, o casal chegou a conversar sobre a polêmica, mas ela não soube afirmar se Neymar esteve mesmo no local.

Eu insisti: Mas, se houve conversa, é porque ele estava lá, certo? A resposta que recebi foi: Isso eu já não sei, afirmou o jornalista.

Com o nascimento de Mel se aproximando, o casal estaria focado na chegada da caçula. Os planos para o casamento estão sendo feitos com a ideia de ter tanto Mavie quando a pequena como daminhas, além de, claro, Davi Lucca.

Os padrinhos também já teriam sido escolhidos. Do lado de Bruna, seria Carol Dantas, mãe do primogênito de NeymarJr., e o marido, Vinicius Martinez. Já do lado de Ney seria Rafaella Santos e seu atual namorado, Gabigol.

Vale lembrar que, até o momento, Neymar e Bruna não se pronunciaram sobre os rumores recentes de traição, mas surgiram juntos nas redes sociais, descartando o fim do relacionamento.