Trump destaca 'conversa produtiva' com Carney e cita reunião em meio a tensões com o Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter tido uma conversa "extremamente produtiva" com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Em seu perfil na rede Truth Social, nesta sexta-feira, 28, o republicano escreveu: "Concordamos em muitas coisas e nos reuniremos logo após as próximas eleições no Canadá."

O encontro entre os líderes deve abordar temas como "política, comércio e outros fatores que serão benéficos tanto para os EUA quanto para o Canadá", acrescentou Trump.

A ligação ocorre em um momento de tensão crescente entre os dois países, às vésperas da entrada em vigor das tarifas recíprocas norte-americanas, em 2 de abril.

Na quinta-feira, 27, Carney declarou que a "antiga relação que tínhamos com os EUA, baseada na integração de nossas economias e na estreita cooperação em segurança e assuntos militares, chegou ao fim".