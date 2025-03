Tarcísio, sobre Sabesp: dividendo vai ter papel fundamental no amortecimento de tarifa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira, 28, que o dividendo da Sabesp vai ser importante para o amortecimento da tarifa. Durante o "Painel São Paulo e Ambiente de Investimentos" na abertura do evento Arko Conference 2025 promovido pela Galápagos Capital, o governador citou a questão das privatizações e concessões, e disse que o caso da Sabesp é o que pode deixar o maior legado, no caso, da universalização do saneamento básico.

Ele falou de um fundo criado para a universalização. "Lá colocamos 30% do valor de venda e a gente coloca também 100% dividendo do Estado. Primeiro é a linha incentivo com o privado, que o privado quer, o meu parceiro privado quer dividendo, o Estado também quer. E esse dividendo vai ter um fator, vai ter uma importância fundamental que é de amortecimento de tarifa", afirmou Tarcísio.

O chefe do Executivo paulista disse também que foi lançado um programa de parceria de investimentos para estruturação de projetos de infraestrutura de longo prazo. "E a nossa ideia era contratar alguma coisa em torno de R$ 200 bilhões de investimento quando a gente começou. Hoje tem leilão das linhas 11, 12, e 13 da CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos."

Segundo ele, são mais R$ 14,7 bilhões de aportes contratados na CPTM. "Vamos bater R$ 354 bilhões contratados", afirmou.