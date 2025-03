Adutora rompe na Estrada dos Alvarengas; Sabesp detalha reparos

Uma adutora se rompeu na tarde desta quinta-feira (27) na Estrada dos Alvarengas, em São Bernardo, exigindo uma manutenção emergencial por parte da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O incidente causou transtornos na região e mobilizou equipes para conter o vazamento e restabelecer o abastecimento de água.





De acordo com a Sabesp, a situação foi rapidamente controlada, e os reparos necessários foram concluídos ainda no mesmo dia. No entanto, o rompimento danificou parte do asfalto, e a reposição da pavimentação ficará sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Bernardo, que já realiza obras viárias na região.





A companhia informou que moradores que enfrentarem problemas no fornecimento de água podem entrar em contato pelos canais de atendimento: o telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), o WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.





Ainda não há previsão para a conclusão da repavimentação.