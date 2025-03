Power Couple Brasil 7 estreia dia 28 de abril com novos apresentadores

A contagem regressiva para a sétima edição do Power Couple Brasil chegou ao fim! No dia 28 de abril, a Record estreia mais uma temporada do reality show que desafia casais famosos a testarem seus limites em provas de habilidade, estratégia e trabalho em equipe.

LEIA MAIS: Ex-participantes do Power Couple, Andressa e Nasser anunciam primeiro filho





A grande novidade deste ano é a dupla de apresentadores: Rafa Brites e Felipe Andreoli assumem o comando do programa, marcando sua estreia na emissora. O casal promete imprimir uma nova dinâmica à competição, trazendo um olhar descontraído e engajado para a jornada dos participantes.





Com desafios eletrizantes, reviravoltas inesperadas e, claro, muitos momentos de tensão e romance, o Power Couple Brasil 2024 promete conquistar o público mais uma vez.

Quais casais serão capazes de enfrentar todas as provas e sair vencedores? A resposta começa a ser revelada em breve!