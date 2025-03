Santo André altera trajetos de ônibus durante obras na Luís Pinto Fláquer

Os ônibus municipais e intermunicipais que seguem pela Rua Luís Pinto Fláquer, em Santo André, terão alteração em seus itinerários a partir desta sexta-feira (28) por conta do avanço das obras de requalificação viária da região central. Os ônibus que seguem pela Avenida Queirós dos Santos passarão a desviar pela Rua Brás Cubas, pela Rua João Cardoso e retornarão na Rua Luís Pinto Fláquer após o trecho com intervenções.

As linhas do transporte coletivo intermunicipal que farão o desvio são 040, 196, 238, 409, 409 BI, 173 e 151; já as linhas municipais alteradas serão S 60, B 11, B 13, B1 9, B 21, B 47, B 63, I 02, I 03, I 04, I 05, I 07, I 08, T 15, T 17, T 23, T 25, T 27, T 28, T 29, TR 103 e TR 141. Agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) e da SATrans (Santo André Transportes) estarão no local para orientar os motoristas e usuários dos ônibus.

As intervenções realizadas na região central fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, que integra pacote de obras com investimento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Munícipes podem tirar dúvidas pelo e-mail sacareacentral@santoandre.sp.gov.br. Há ainda um grupo de WhatsApp no qual são enviadas informações sobre a obra, no endereço https://chat.whatsapp.com/CTXP6PwHJyFKi3gAadHCk0 (o link leva diretamente ao grupo).