Centenário da Várzea. Vila Monumento x Floresta... ...o clássico a ser realizado. Um álbum de figurinhas. E os historiadores locais.

Sem consultar nosso entrevistado, “Memória” escalou a seleção varzeana da linha Cambuci-São João Clímaco: Bandola, Iquinho e Mulato; Bentinho, Pafu e Rocca; Fratelo, Fidoca, Miche, Lett e Vidião.

Durante a semana, o trabalho árduo na fábrica, o burocrático no escritório ou agência bancária, o do convencimento atrás de um balcão comercial. Mas quando chegava o final de semana, dá-lhe futebol.

Pelo Brasil inteiro o século XX foi assim marcado. Num caso presente, os clubes e seus campos no limite de São Caetano com São Paulo.

Rubinho Freitas, professor e memorialista, entrevistado do programa “Memória do Esporte” da TV do Diário do Grande ABC, foi atrás dos times e craques do Ipiranga e região.

Em seu acervo – repassado à Memória – Rubinho documentou nomes de clubes que fizeram estes momentos do futebol varzeano: AAA Floresta, Alencar, CDR São José (fundado em 1929 no Ipiranga), Copa Rio, Corinthians Bandeirante FC (fundado em 1951 no Moinho Velho), EC Estrela (1938, Ipiranga), EC Estrela (1946, Moinho Velho), EC Internacional (1939, Cambuci), Luzalit, Milionários, Náutico, Quarto Centenário, Portuguesinha, União Mútua FC (fundado em 1950), Vila Arapua, Vila Monumento, Ypiranguinha.

De todos esses times, Rubinho tem fotos. Às vezes duas, três ou quatro de cada time. Até mesmo um álbum de figurinhas editado por editora de São Caetano – Morcilo & Bisquolo.

Rubinho conta:

Não há registros de que nos tempos de ouro do futebol de várzea do Ipiranga tenha ocorrido um jogo entre os pioneiros Vila Monumento e Floresta.

Num esforço conjunto de saudosistas desses dois times, que deixaram de existir há mais de 45 anos, este jogo irá acontecer ainda este ano, fechando as comemorações do centenário do futebol de várzea do Ipiranga.

As pesquisas sobre as camisas e escudos dos dois times já começaram.

Rubinho tem ido atrás. Tem coberto os jogos entre Pretos e Brancos, atração em tantos lugares. Em São João Clímaco é tradição o encontro festivo acontecer no primeiro sábado de dezembro, “um dia de festa”.

Já foram homenageados os sete pioneiros da várzea do mesmo São João Clímaco, entre os quais Milton Bigucci, dirigente do Quarto Centenário e que vendia gibis na porta do Cine Seckler, no bairro.

A lembrança sempre presente do historiador do bairro, Norberto Sorato, maestro e professor, autor do livro “A história de São João Clímaco, o padroeiro e o bairro”.

Trabalho voluntário do Rubinho. Para trazer à tona essa inda história.

A pesquisa prossegue e um pouco dela “Memória” registra na TV do Diário do Grande ABC. Sem dúvida, um exemplo positivo às Setecidades.

