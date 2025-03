Dom Pedro II em São Bernardo. A casa onde se hospedou. Ponto Alto, terra dos Galvão Bueno. Ali nasceu o primeiro intelectual da região.

Registros históricos

Texto: Vicente Carlos D’Angelo

Há um mapa do Caminho Velho do Mar elaborado pelo tenente-coronel José Marcelino de Vasconcelos, mandado executar pelo presidente da Província de São Paulo, Rafael Tobias de Aguiar, no ano de 1832. A pedido da página “Memória”, localizei no mapa 20 pontos importantes, entre os quais o telégrafo do Pico, Zanzalá, Morro da Sepultura, igreja antiga de São Bernardo.

Revisando o mesmo mapa, encontrei uma referência que havia deixado escapar na ocasião: a casa onde hospedou-se Dom Pedro II na noite de 25 para 26 de fevereiro de 1846, véspera da visita de Sua Majestade ao casarão do alferes Francisco Martins Bonilha, onde assistiria a uma demonstração de torrefação de chá.

O mapa de 1832 assinala a casa, rancho e cafezal de Francisco Mariano, mais ou menos na altura do atual bairro Cafezal, bairro Montanhão.

Trinta anos após a visita de 1846, em 28 de agosto de 1875, em visita novamente a São Paulo, Dom Pedro II anota em seu diário que assistiu à fala do professor Galvão Bueno, de Filosofia, “filho de quem me hospedou, em 1846, no Ponto Alto”.

Quando da visita de Dom Pedro, em 1846, o professor Carlos Mariano Galvão Bueno tinha nove anos. Era filho de Francisco Mariano Galvão Bueno e de Maria Eufrosina da Luz.

O professor Galvão Bueno foi, talvez, o primeiro intelectual nascido em São Bernardo, quando a antiga Vila, sede da Freguesia local, fazia parte de São Paulo.

Professor Galvão Bueno nasceu em São Bernardo em 30 de março de 1834 e faleceu em 24 de maio de 1883, quando praticava pescaria no Rio Tamanduateí, na Capital. Seu nome foi dado a uma rua do bairro da Liberdade.

Na casa onde Dom Pedro se hospedou em 1846 nasceu, em 1896, Benedita, filha de Antonio Mariano Galvão Bueno e de Ignácia Maria, que residiam no Ponto Alto (atual bairro Botujuru, em São Bernardo), conforme registro no 1º Cartório de Registro de Pessoas Naturais de São Bernardo.

Crédito da foto 1 – Celso Luiz

MOMENTO HISTÓRICO. Sábado, 22 de março de 2025. Salão Nobre do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Vicente D’Angelo (à esquerda) entrega a Dom Bertrand de Orléans e Bragança seus estudos sobre a passagem de Dom Pedro II por São Bernardo. À direita, professor João Tomás do Amaral, presidente do IHGSP

NAS ONDAS DO RÁDIO

Uma batalha.

No Centro de São Paulo.

Rua Maria Antonia.

Era 2 de outubro de 1968...

Texto: Milton Parron

O programa ‘Memória’ apresentará neste final de semana, sem retoques, o confronto sangrento travado entre estudantes de duas universidades vizinhas, USP e Mackenzie, no dia 2 de outubro de 1968.

O episódio, conhecido como Batalha da Rua Maria Antônia, foi motivado por divergências ideológicas entre estudantes esquerdistas da Faculdade de Filosofia da USP e os ultradireitistas do Mackenzie.

As duas faculdades ficavam próximas, na Rua Maria Antonia, em Vila Buarque, Capital.

Rojões, tiros de pistolas e espingardas, coquetéis Molotov, correria, trânsito bloqueado, comércio com as portas cerradas, tropas do Batalhão de Choque recebidas a pedradas, enfim, durante horas um cenário de guerra autêntico.

Em meio ao confronto o estudante José Carlos Guimarães, de 20 anos, atingido por um tiro na cabeça morreu antes de chegar ao hospital.

Além de flagrantes gravados na ocasião, o programa apresentará muitas entrevistas com personagens que participaram da Batalha da Maria Antônia.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 29 de março de 1995 – Edição 8973

MANCHETE – Projeto cria centro de lazer na Avenida Goiás.

José Gaino, engenheiro responsável pelo projeto, informava que as obras em São Caetano seriam realizadas em seis meses. Entre as atrações, a criação de espaço para feira de artesanato nos finais de semana.

AUTOMÓVEIS – Volkswagen anunciava a fabricação do novo Gol no Grande ABC, em entrevista concedida pelo vice-presidente da empresa, Miguel Jorge.

MEMÓRIA – O alfaiate Silvio Micheloni. Ele fez história em Camilópolis, Santo André.

Silvio Micheloni (São Carlos, 1951 – Santo André, 1990) foi juiz de paz, rotariano, fundador do primeiro grupo de escoteiros de Camilópolis e da SAB do bairro. Jogou futebol pelo Estrela Azul, juntamente com os irmãos Jpsé e Pedro.

EM 29 DE MARÇO DE...

1955 – Do correspondente do Estadão em Santo André:

Denunciadas irregularidades no conjunto residencial do Iapetc em Santo André.

Diferença nos preços das casas, do compromisso para a lavratura e risco de vida dos moradores, foram as denunciadas apresentadas à Câmara Municipal de Santo André pelo vereador Ario de Barros Rangel.

As casas foram construídas no Jardim Paraíso.

Iapetc era a sigla do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas.

Doado terreno para a Casa da Esperança de Santo André.

A doação, pela Prefeitura, dependia do aval da Câmara de Santo André. Em terreno de 25 mil metros quadrados, a Associação das Damas de Caridade São Vicente de Paula construiria ergueria o prédio no Parque Novo Oratório.

Maria Brisola Faria presidia a Associação.

1970 - Pela Copa João Ramalho, no Estádio Municipal de Santo André, hoje Bruno Daniel: São Bernardo 2, Ribeirão Pires 0, gols de Caiuba e Dimas; São Caetano 3, Mauá 0, gols de Sabão, Sabiá e Galvão.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Pirajuí. Torna-se município em 1914, quando se separa de Bauru.

Capitais: Salvador, fundada em 1549, e Curitiba, fundada em 1693.

No Maranhão: Barão de Grajaú, Mirador, Chapadinha, São Bernardo e Vargem Grande.

E mais: Abadia de Goiás (GO), Araioses, Aratuba (CE), Ipiranga do Norte (MS), Monte Sião (MG) e São João do Itaperiú (SC).

Santo Eustásio

29 de março

Arte: Paulo César Nunes