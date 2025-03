Trânsito no SAI tem lentidão na via Anchieta na manhã desta sexta (28)

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresenta pontos de lentidão na manhã desta sexta-feira (28), segundo atualização da Ecovias às 10h10.





No sentido São Paulo, há tráfego intenso na via Anchieta do km 13 ao km 10 devido ao alto fluxo de veículos. Já no sentido litoral, a lentidão ocorre do km 62 ao km 65, causada pelo grande número de veículos comerciais.





Apesar do tempo encoberto, a visibilidade é considerada boa para os motoristas.





Atualmente, o SAI opera no esquema normal (5x5). A descida para o litoral ocorre pela pista Sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra é feita pela pista Norte de ambas as rodovias.