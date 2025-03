Homem é preso após furtar celular de paciente em hospital de Mauá

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira na Rua Brás Cubas, no bairro Vila Bocaina, em Mauá. Segundo a Polícia Militar, ele havia furtado um celular de um paciente no Hospital Nardini.

Durante patrulhamento, policiais da 3ª Companhia suspeitaram do indivíduo, que estava descalço e com uma atadura na cabeça. Na abordagem, ele portava um celular sem conseguir explicar a procedência. Seguranças do hospital o reconheceram e a vítima confirmou que o aparelho era seu.

O suspeito foi encaminhado ao 2° Distrito Policial, onde foi autuado por furto consumado.

